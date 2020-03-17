2020/03/17 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات (جهات) لملمة قضية الرز الفيتنامي المغشوش المخلوط بأنواع رديئة والمليء بالحشرات الحية والذي رفضته وزارة التجارة، مطالبة الجهة التي جاءت به بأن تذهب به بعيداً عن مخازن الوزارة .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان وزارة التجارة رفضت في الأسبوع الماضي اربع بواخر فيها حمولة ١٢٠ الف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تحذر من محاولة “لملمة” قضية الرز الفيتنامي المغشوش) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تحذر من محاولة “لملمة” قضية الرز الفيتنامي المغشوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).