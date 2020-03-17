د. جاسم الشيخ ..باحث اعلامي وشخصية إمتلكت مقومات النجاح والتالق الدائم!!

2020/03/17 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب من تسعفه الاقدار بالغوص في أعماق شخصية إعلامية مرموقة حصدت أضواء النجاح مثل الدكتور جاسم الشيخ ، يجد أنه أمام بحر مترامي الأطراف من المعرفة الثرة والخلق الرفيع ، وهو فوق كل ذلك يمتلك من مواصفات الأناقة والتعامل الطيب مع زملائه ما يجعل من تلك الشخصية الديناميكية لها الحضور الفاعل في الوسط الأكاديمي […]

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