عالية نصيف تتهم جهات بلملمة قضية الرز الفيتنامي المخلوط والمليء بالحشرات الحية

2020/03/17 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهمت النائب عالية نصيف جهات، بلملمة قضية الرز الفيتنامي المغشوش المخلوط بأنواع رديئة والمليء بالحشرات الحية والذي رفضته وزارة التجارة، مطالبة الجهة التي جاءت به بأن تذهب به بعيداً عن مخازن الوزارة .وقالت في بيان ، ان وزارة التجارة رفضت في الأسبوع الماضي اربع بواخر فيها حمولة ١٢٠ الف طن من […]

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