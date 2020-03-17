كورونا.. قضية دولية جديدة.. أحمد يوسف أحمد

2020/03/17 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.أحمد يوسف أحمد عندما وصل جورباتشوف إلى قمة السلطة في الاتحاد السوفييتي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أحدث تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية السوفييتية انطلاقاً من المبدأ الشهير الذي رفعه: «عالم واحد أو لا عالم»، وكان يقصد أن العالم يواجه تحديات مشتركة تقتضي مواجهتها إعادة تكييف العلاقات الدولية من علاقات قائمة على الصراع […]

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