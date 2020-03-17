برشلونة وضع خطة إعادة نيمار إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل

2020/03/17 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.وحاول برشلونة خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم […]

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