القدو يكشف اسباب رفض الزرفي قبل تكليفه بدقائق

2020/03/17 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, اليوم الثلاثاء, عن اسباب رفض تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء قبل دقائق من صدور كتاب تكليفه، فيما أكد أن ورقته احترقت.وقال القدو، إن “النائب عدنان الزرفي تمكن من كسب عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية وحصل على دعم سائرون, حيث تم جمع تواقيع […]

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