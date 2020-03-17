الخارجية تقدم شكوى للامم المتحدة ومجلس الامن بخصوص القصف الاميركي على القوات العراقية

2020/03/17 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بعثت وزارة الخارجية شكوى برسالتين متطابقتين الى الامم المتحدة ومجلس الامن بخصوص القصف الاميركي على القوات العراقية .

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