2020/03/17 | 11:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني: عمل الكوادر الصحية لمكافحة كورونا يُقارب في الأهميّة مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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