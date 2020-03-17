أضرار كارثية في اقتصاد الكيان الصهيوني جراء أزمة “الكورونا”

2020/03/17 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في كيان الإحتلال مساء أمس إلى 298 إصابة، بعد تسجيل 78 إصابة جديدة.وذكر موقع “اي 24 نيوز” العبري أنه سيتم مضاعفة الفحوصات الطبية لـ”كورونا” بمستشفى “هداسا” في القدس المحتلة ثلاثة أضعاف، وذلك بعد اغلاق المختبر التابع لمستشفى “إيخيلوف” في “تل أبيب” بعد أن تبين أن نائبة مديرة المختبر مصابة […]

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