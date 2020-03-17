تحالف سائرون يكشف اسماء المعترضين على تكليف الزرفي

2020/03/17 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….كشف قيادي في تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ليلة “تكليف” القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال النائب رياض المسعودي لل( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ان “هناك جهات سياسية شيعية اعترضت على عملية تكليف عدنان الزرفي، منها دولة القانون ومنظمة بدر وكتلة صادقون، وهذه […]

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