2020/03/17 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيع بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1496.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، بعدما هبط بنسبة 5.1% الاثنين مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر 2019.
وجاء هبوط الذهب خلافا لمعادن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الذهب أكثر من 1% بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1496.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، بعدما هبط بنسبة 5.1% الاثنين مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر 2019.
وجاء هبوط الذهب خلافا لمعادن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الذهب أكثر من 1% بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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