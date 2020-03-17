انخفاض أسعار الذهب أكثر من 1% بسبب كورونا

2020/03/17 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيع بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1496.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، بعدما هبط بنسبة 5.1% الاثنين مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر 2019.وجاء هبوط الذهب خلافا لمعادن […]

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