2020/03/17 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الحكومة الانتقالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الحكومة الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).