الاعدام لمدان قتل شقيقتيه واثنين من اطفالهما حرقا جنوبي العراق

2020/03/17 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….قضت محكمة جنايات محافظة القادسية جنوبي العراق، الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان عن جريمة حرق اثنين من شقيقاته فضلا عن حرق اثنين من ابناء شقيقته المجنى عليها.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان اعترف بتفاصيل الحادث عندما قام بجلب (جليكان حديد) يحوي على مادة النفط سعة عشرين لترا وسكبه […]

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