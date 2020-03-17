2020/03/17 | 12:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. الزرفي اثناء تكليفه رئيسا للحكومة الانتقالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. الزرفي اثناء تكليفه رئيسا للحكومة الانتقالية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. الزرفي اثناء تكليفه رئيسا للحكومة الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).