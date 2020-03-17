نابولي يعلن موعد العودة لتدريباته

2020/03/17 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، موعد عودة الفريق للتدريبات تحت قيادة المدير الفني جينارو جاتوزو، استعدادًا لاستكمال المنافسات.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "نابولي أعلن العودة للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أذار الجاري، في جلسة صباحية".

وكان من المُقرر أن "يعود الفريق للتدريبات يوم 18 أذار الجاري، لكن إدارة النادي رأت أنه من المناسب التأجيل للأسبوع المقبل، لضمان سلامة اللاعبين".

يذكر أن نابولي كان سيواجه برشلونة، في معقل الكتلان "كامب نو" هذا الأسبوع في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن المباراة تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يُعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، موعد عودة منافسات الكالتشيو حتى الآن.

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