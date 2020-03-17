الصحة العالمية تتجه إلى شمال غرب سوريا للكشف عن إصابات بفيروس “كورونا”

2020/03/17 | 12:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبدأ هذا الأسبوع بتوجيه أنشطتها لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كورونا” في مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة السلطات السورية، وتحوي مئات الألاف من

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