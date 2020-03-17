الاعدام لمدان بقتل شقيقتيه واثنين من اطفال إحداهن حرقا في القادسية

2020/03/17 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الأولى، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان عن جريمة حرق اثنين من شقيقاته فضلا عن حرق اثنين من ابناء شقيقته المجني عليها في منطقة حي العروبة الثانية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "الغد برس"، إن "المدان اعترف بتفاصيل الحادث عندما قام بجلب (جليكان حديد) يحوي على مادة النفط سعة عشرين لترا وسكبه في مدخل الغرفة التي يتواجد فيها المجنى عليهم ومن ثم اشعال النار ما ادى الى حرق الغرفة بالكامل ووفاتهم بسبب خلافات عائلية بحسب اعترافاته".

وأضاف أن "الحادثة وقعت في منطقة حي العروبة الثانية عند الساعة الرابعة فجرا"، لافتا إلى أن "القاء القبض على المدان من قبل القوات الامنية تم خلال اقل من ساعة عندما شاهدته يهرب اثناء تنفيذه لهذه الجريمة".

وأشار المركز إلى أن "الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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