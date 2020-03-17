لليوم الخامس على التوالي اللواء الثاني يواصل عملية تعفير وتعقيم عدد من مناطق ودوائر النجف الأشرف

2020/03/17 | 12:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تعفير وتعقيم عدد من مناطق ودوائر محافظة النجف الاشرف لليوم الخامس على التوالي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، بتوجيه مباشر من قبل آمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني تواصل كوادر قسم الطبابة باللواء عملياته الخاصة بتعفير وتعقيم عدد جديد من مناطق وأحياء محافظة النجف الاشرف

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