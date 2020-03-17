بالصور.. رئيس الجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي خلال التكليف

2020/03/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس الجمهورية برهم صالح، مع المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، في قصر السلام ببغداد.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح رسمياً عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، إضافة الى حضور عدد من النواب أثناء التكليف.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر سياسي مطلع، ببدء اجتماع داخل بين رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، والمرشح للتكليف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، في قصر السلام ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح، والمحمود، وعدد من النواب عقدوا اجتماعاً بحضور المرشح للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي، تمهيداً لتكليف الأخير بتشكيل الحكومة".

وفي وقت متأخر من يوم أمس، وصل الزرفي الى قصر السلام، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إلا أن اجتماع تكليفه أُجِلَّ حتى اليوم.

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