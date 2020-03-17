2020/03/17 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء (17 آذار، 2020) السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).