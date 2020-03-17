رئيس الجمهورية يكلّف النائب عدنان الزرفي برئاسة الحكومة الانتقالية

2020/03/17 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.وقال مصدر سياسي مطلع، في حديث لـ “يس عراق”، إن “رئيس الجمهورية، كلف رسمياً عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، […]

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