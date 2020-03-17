طبابة الحشد الشعبي تواصل عمليات التعفير في النجف

2020/03/17 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية تعفير وتعقيم عدد من مناطق ودوائر محافظة النجف الاشرف لليوم الخامس على التوالي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بتوجيه مباشر من قبل آمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني تواصل كوادر قسم الطبابة باللواء عملياته الخاصة بتعفير وتعقيم عدد جديد من مناطق وأحياء […]

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