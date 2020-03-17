رسمياً.. عدنان الزرفي رئيساً للحكومة العراقية

2020/03/17 | 12:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل النت كلف رئيس الجمهورية #برهم_صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة “#النصر” النيابية #عدنان_الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل

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