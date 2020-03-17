جولف كيستون تعلق أنشطتها التطويرية في كردستان بسبب كورونا

2020/03/17 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة "جولف كيستون بتروليوم" التى تعمل في حقل شيكان بإقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أنها علقت أنشطتها التطويرية في الإقليم بسبب كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تراقب عن كثب حالة فيروس كورونا (COVID-19) في إقليم كردستان العراق"، مبينة أن "أولوية الشركة تتمثل في رفاهية موظفيها ومقاوليها والمناطق القريبة من عملياتها".

وأضافت، أن "معدلات الإنتاج من حقل شيكان تبلغ حاليا حوالي 38.000 برميل في اليوم ويستمر الإنتاج حالياً دون أن يتأثر بتأثير فايروس كورونا (COVID-19)، ومع ذلك، كإجراء وقائي فانه تم تعليق بعض أنشطة البناء المتعلقة بالتوسع إلى 55 ألف برميل في اليوم حتى تتحسن الظروف".

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جون فيريية إلى أنه "يضع أمن أولئك الذين نعمل معهم وقربهم كأولوية مطلقة لدينا، كما يجب أن نكون واثقين من وجود الأشخاص المناسبين في الموقع لمواصلة العمليات الآمنة"، متابعاً "نعتقد أنه من الحكمة تعليق عمليات الحفر وبعض عمليات توسيع منشأة الإنتاج خلال هذا الوقت".

جدير بالذكر أن شركة "جولف كيستون بتروليوم" هي شركة نفط مستقلة ومشغل حقل شيكان، وهو إحدى أكبر الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان.

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