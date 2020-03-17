كيف تحارب نادين نسيب نجيم فيروس كورونا؟

2020/03/17 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ فيديو لها مع صديقتها ناتالي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرتا وهما تغنيان وتقومان ببعض الحركات الطريفة بهدف محاربة الملل في البيت بسبب انتشار “فيروس ​كورونا​” وعلقت : “هيك الحجر بيعمل..حارب كورونا وخليك بالبيت”.وأثنى المتابعون والمعلقون على طرافة نادين وصديقتها وطلبوا منها ان تنشر

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