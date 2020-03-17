القضاء يتخذ إجراءات بحق تجار ضاعفوا اسعار المواد الغذائية في جميلة

2020/03/17 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة خلافا للقانون.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما القي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية […]

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