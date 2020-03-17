بالصور .. تكليف

2020/03/17 | 12:18 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

صور لعدنان الزرفي اثناء تكليفه من قبل رئيس الجمهورية في قصر السلام في بغداد.

وقال بيان رئاسي مقتضب، إن "رئيس الجمهورية، برهم صالح كلف اليوم، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة".

وجاء التكليف عقب اجتماع عقده الرئيس صالح مع الزرفي بحضور رئيس المحكمة الاتحادية القاضي فائق زيدان.انتهى29/أ4...

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