عاجل … رئيس الجمهورية برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وقال المصدر : ان “رئيس الجمهورية برهم صالح كلف المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة”.واضاف المصدر ان “ذلك جاء بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت … Readmore

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