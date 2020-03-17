وزير الكهرباء: كورونا منع وصول خبراء لتطوير الطاقة

2020/03/17 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب يوم الثلاثاء تفشي فيروس كورونا في العراق حال دون مجيء خبراء لتطوير الطاقة في البلاد.

وقال الخطيب في تصريح لراديو "المربد" المحلي اليوم، إن "فيروس كورونا منع وصول الخبراء الأجانب للعراق لتطوير قطاع الكهرباء"، مضيفا "علينا أن نلتزم بقرارات خلية الأزمة بشأن تقليل الدوام حفاظا على أرواح كوادرنا".

ويعاني العراق ومنذ تسعينيات القرن المنصرم نقصا حادا في الطاقة الكهربائية ولم تفلح الجهود المبذولة بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 بتحسن واقعها جراء الفساد المالي والاداري المتفشي في مفاصل الدولة.

ويقوم العراق بإستيراد الطاقة من إيران لسد النقص الحاصل عنده خاصة في فصل الصيف التي ترتفع معه دراجات الحرارة ويزاد الطلب على الكهرباء.

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