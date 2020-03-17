اول تحذير رسمي بشأن مصير رواتب موظفي العراق

2020/03/17 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، يوم الثلاثاء، من تأثر رواتب موظفي الدولة جراء تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بانهيار اسعار النفط العالمية.ورجح وزير الكهرباء في تصريحات نقلها راديو المربد من "إمكانية أن تتأثر الرواتب جراء تفشي كورونا وانهيار اسعار النفط".ونفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب الانخفاض الحاصل بأسعار النفط.كما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة العراقية إلى تطبيق توصيات وقرارات تجنب البلاد مخاطر ازمة اقتصادية عالمية تلوح في الافق بعد انهيار اسعار النفط وتفشي فيروس في معظم بلدان العالم.وتعتمد الموازنة الاتحادية في العراق اساسا على تصدير النفط، ويحدد عادة سعر برميل النفط في الموازنة بين الاربعين إلى خمسين 50 دولاراً، إلا انه بسبب مخاوف فيروس كورونا هوت الاسعار العالمية للنفط صوب 32 دولاراً للبرميل.

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