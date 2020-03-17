الخارجية العراقية تبعث شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الامريكي

2020/03/17 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….بعثت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة الأخير.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له تلقته ( المستقلة) … إن “وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة”.[…]

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