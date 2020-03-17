الإعدام بحق مدان عن جريمة حرق اثنين من شقيقاته وابناء أحدى المجنى عليها

2020/03/17 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات محافظة القادسية جنوبي العراق، الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان عن جريمة حرق اثنين من شقيقاته فضلا عن حرق اثنين من ابناء شقيقته المجنى عليها.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه أن “المدان اعترف بتفاصيل الحادث عندما قام بجلب (جليكان حديد) يحوي على مادة النفط سعة […]

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