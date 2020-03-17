2020/03/17 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تعفير وتعقيم عدد من مناطق ودوائر محافظة النجف الاشرف لليوم الخامس على التوالي.وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بتوجيه مباشر من قبل آمر اللواء الثاني طاهر الخاقاني تواصل كوادر قسم الطبابة باللواء عملياته الخاصة بتعفير وتعقيم عدد جديد من مناطق وأحياء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبو الحشد الشعبي ويواصلون تعفير وتعقيم دوائر محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبو الحشد الشعبي ويواصلون تعفير وتعقيم دوائر محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).