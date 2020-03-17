مصدر يكشف عن عدم امكانية إدراج أراضي الامانة الى هيئة الأراضي الزراعية المقرر تشكيلها

2020/03/17 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن عدم إمكانية إدراج قطع الأراضي العائدة ملكيتها إلى الأمانة، ضمن أراضي الهيئة الوطنية للأراضي الزراعية وعقارات الدولة، المقرر تشكيلها حديثاً.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الأراضي المملوكة للدولة، والداخلة ضمن حدود التصاميم الأساسية، تكون عادة مشمولة بأحكام المادة (62) من قانون البلديات رقم (164) لسنة 1965، والتي تنص على أن لا يجوز لأمانة العاصمة أو البلدية أن تتنازل عن أي مال أو حق أقل من قيمته الحقيقية عند التنازل".

وأضاف، أن "الأراضي العائدة إلى أمانة بغداد، تخصص من قبلها إلى مشاريعها الخدمية، وكذلك لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، الخاصة بتخصيص قطع الأراضي السكنية".

وبين، أن "القطع العائدة إلى الأمانة تخصص أيضاً، إلى الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة، لإنشاء الفعاليات الخدمية ضمن حدود مدينة بغداد، كالمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة والمرتكز الصحية، وغيرها من الفعاليات".

وأشار إلى أن "أمانة بغداد طرحت الأمر يوم أمس، خلال ورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخاصة لمناقشة رؤيا تحسين بيئة العمل والاستثمار للارتقاء بجودة الأراضي العائدة إلى الدولة، واستثمارها بالشكل الصحيح".

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