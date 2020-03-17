الحزب الشيوعي العمالي العراقي - حول خطر كورونا!

2020/03/17 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي تمر البشرية قاطبة اليوم بايام عصيبة جراء انتشار فايروس كورونا بشكل فتاك في معظم بلدان العالم.سلب هذا الفايروس لحد الان حياة الالاف من الضحايا في العالم، وللاسف، تضاف العشرات يوميا الى هذه الارقام المفزعة.لقد اصيبت حياة مليارات البشر بشلل جراء هذه الوضعية الكارثية.السلطة المليشياتية الطائفية الحاكمة في العراق لم تقم باي دور يذكر ولم تبذل اي مجهود جدي لحماية ارواح الجماهير من هذا الفاي......

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