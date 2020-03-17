المستقلة تنشر المرسوم الجمهوري بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … عدنان الزُرفي وهو سياسي عراقي ومحافظ النجف السابق الذي اقيل من قبل مجلس المحافظة التي رفعت الدعوة إلى القضاء واقيل رغم تقديمه تميزاً لمحكمة تميز النجف وسبق أن كان في زمن حكومة إياد علاوي، ولد في عام 1966 في مدينة الكوفة، وكان عضواً في حزب الدعوة الإسلامية هرب من العراق إلى السعودية بعد […]

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