2020/03/17 | 12:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، عن توقيف ثمانية أشخاص تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائيةن فيما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقال الياسري في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تم توقيف ثمانية أشخاص من قبل مفارزنا المشتركة للامن الاقتصادي والامن الوطني ممن تلاعبوا بالأسعار للسلع والمواد الغذائية والمخالفين لتوجيهات خلية الأزمة”.واضاف انه “سيتم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يعلن توقيف ثمانية أشخاص تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يعلن توقيف ثمانية أشخاص تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).