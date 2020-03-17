العراق يبعث رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القصف الأمريكي

2020/03/17 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي على القوات العراقية....

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