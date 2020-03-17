الشيخ الكربلائي يبحث مع قادة في الحشد الوضع الأمني

2020/03/17 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالعراق مع ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا أم...

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