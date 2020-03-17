الرئيس العراقي يكلّف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وأمام الزرفي، العضو السابق في حزب الدعوة الشيعي، 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة فيما بعد.

ويأتي تكليف الزرفي بعد فشل المرشح السابق لمهمة تشكيل الحكومة العراقية محمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان العراقي مطلع هذا الشهر.

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