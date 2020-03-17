2020/03/17 | 12:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجهت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، رسالة إلى مواطني العاصمة.وذكر بيان للقيادة"تهيب قيادة عمليات بغداد بمواطني العاصمة كافة، بالتعاون مع القوات الامنية والالتزام بما جاء بقرار لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمكافحة فيروس كورونا والمتعلق بحظر التجوال".وأضاف البيان، أن "قواتكم الامنية تعمل على تأمين بيئة صحية سليمة ويتم التنسيق مع الفرق الصحية الميدانية وفرق الدفاع المدني والمجاميع المتطوعة في تعقيم وتعفير الأماكن العامة والخاصة".وتابع: "ستعمل جميع تشكيلات القيادة على تأمين حركة المواد الغذائية والتجارية والوقود بانسيابية عالية، كما اننا نطمئن الجميع أن جميع المواد الضرورية ستكون متوفرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد توجه رسالة لمواطني العاصمة بشأن حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد توجه رسالة لمواطني العاصمة بشأن حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).