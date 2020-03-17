2020/03/17 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

خاطب العراق كل من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، للشكوى بشأن القصف الأمريكي الأخير على مواقع داخل العراق، ومن بيها مطار كربلاء قيد الانشاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن "وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة".

وأضاف: "أكّدنا في الشكوى أنّ وجود هذه القوات على الأراضي العراقيّة هو لتقديم المساعدة في مجال التدريب العسكريّ، وتقديم الاستشارة، والتسليح لمحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ".

وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية: "دعونا مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤوليته بمنع الولايات المتحدة من ارتكاب مثل تلك الأعمال غير المشروعة، وتحميلها المسؤوليّة الكاملة عن الخسائر البشريّة، والبنى التحتـيّة".

وأشار الى أن "ما يتذرّع به الأميركيون بأن هذا القصف للدفاع عن النفس هو للتهرّب من المسؤوليّة الدوليّة؛ وهو بلا سند قانونيّ".

للإطلاع على الرسالة، اضغط هنـــــــــــــــا

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (17 آذار 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه "استناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (76)

بغداد اليوم- خاص

بارك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (17 آذار 2020)، تكليف رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما حذره من الخطوات التي أفشلت محمد توفيق علاوي.

وقال سلام، في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم-بغداد

أظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس الجمهورية برهم صالح، مع المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، في قصر السلام ببغداد.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح رسمياً عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، وبحضور ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نص رسالة العراق للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن القصف الأمريكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نص رسالة العراق للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن القصف الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).