المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (17 آذار 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه "استناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (76) من الدستور، رسمياً بما هو آتٍ:

أولاً: تكليف عدنان عبد خضير عباس الزرفي بتشكيل مجلس الوزراء ويتولى تسمية أعضاء وزارته وتقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثانياً: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".





بغداد اليوم- بغداد

خاطب العراق كل من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، للشكوى بشأن القصف الأمريكي الأخير على مواقع داخل العراق، ومن بيها مطار كربلاء قيد الانشاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن

بغداد اليوم- خاص

بارك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء (17 آذار 2020)، تكليف رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما حذره من الخطوات التي أفشلت محمد توفيق علاوي.

وقال سلام، في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم-بغداد

أظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس الجمهورية برهم صالح، مع المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، في قصر السلام ببغداد.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح رسمياً عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، وبحضور ر

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