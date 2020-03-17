الخارجية : ذريعة الامريكيين بأن القصف للدفاع عن النفس هو للتهرب من المسؤولية الدولية

2020/03/17 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضحت وزارة الخاريجة، تفاصيل تقديم العراق الى مجلس الامن الدولي ومجلس الامم المتحدة ، وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقيّة .وقال الناطق باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان، ان “وجود القوات الامريكية هو للتدريب العسكريّ، و الاستشارة، والتسليح لمحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ، لكنه اكد ان، العراق “دعا مجلس الأمن إلى تحمل […]

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