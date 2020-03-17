وثيقة.. تحقيق الرصافة تصدر مذكرة منع سفر بحق وزيرة التربية

2020/03/17 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال، مذكرة قبض بحق وزير التربية سها علي بيك.واستند قرار منع السفر الصادر من مجلس القضاء الاعلى امس الاثنين على قضية لم يتم الفصح عن تفاصيلها.

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