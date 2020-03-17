صدور مذكرة منع سفر لوزيرة التربية العراقية + وثيقة

2020/03/17 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال، مذكرة قبض بحق وزير التربية سها علي بيك.واستند قرار منع السفر الصادر من مجلس القضاء الاعلى امس الاثنين على قضية لم يتم الفصح عن تفاصيلها.

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