القضاء يصدّق اعترافات تجار ضاعفوا أسعار المواد الغذائية في منطقة جميلة ببغداد

2020/03/17 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، اعترافات مجموعة متهمين من التجار عن جريمة قيامهم برفع اسعار المواد الغذائية وبيعها باسعار مضاعفة خلافا للقانون.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقته “يس عراق” أن “المتهمين اعترفوا برفع اسعار المواد الغذائية خلافا للقانون بعدما […]

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