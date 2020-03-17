عزلة.. عبد الخالق كيطان

2020/03/17 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الخالق كيطان عزلة#عبدالخالق_كيطان pic.twitter.com/Lf0GDLB6Re — A.B.Kitan (@abdelkiten) March 17, 2020

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