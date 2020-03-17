2020/03/17 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة أن الطائرات المروحية التي شوهدت في سماء المحافظة صباح اليوم كانت للقيام بجولة استطلاعية لمراقبة تطبيق فرض حظر التجوال الصحي منعا لانتشار فيروس كورونا.وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن تلك الجولة شملت مركز المدينة للإشراف على مدى استجابة المواطنين لحظر التجوال الصحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: جولات استطلاعية بالطائرات لمراقبة سير حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: جولات استطلاعية بالطائرات لمراقبة سير حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).