قصف مواقع امنية في بسماية

2020/03/17 | 12:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن سقوط صاروخين على مواقع قواتنا الامنية في معسكر بسماية مساء امس.واضافت ان الصاروخين انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان.

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